Balacera en sinagoga de Jerusalén deja 7 muertos 

Israel.-Al menos, siete personas murieron en un ataque a una sinagoga en el barrio de Yaakov Shabtai, en Jerusalén, durante la noche del viernes (tiempo local), informaron medios israelíes, cuyo ataque ya está considerado como un “acto terrorista”. Las autoridades se dirigen al lugar del incidente.

Gunfire heard in footage apparently taken from the area of the attack. pic.twitter.com/LccuXVLZFh

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 27, 2023