Ayuntamientos con las manos atadas por recortes federales: Gallegos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Recortes en el presupuesto de la Federación para el siguiente año representan un ataque a los ayuntamientos del país, manifestó Margarita Gallegos Soto, alcaldesa de San Francisco de los Romo.

“Están atentando contra la municipalización porque se encuentran canalizados todos los recursos a nivel federal y está muy cerrada la puerta. Como municipios estamos con las manos atadas porque la Federación no baja al estado y tampoco el estado a nosotros”, expresó.

En el caso del municipio conurbano, Gallego Soto puntualizó que San Francisco de los Romo cuenta con ingresos adicionales debido a los permisos que otorga a parques industriales ubicados en su territorio. “Pero de todas maneras nos afecta demasiado esa puerta cerrada hacia los ayuntamientos”, insistió la alcaldesa por el PRI.

– ¿Fondos municipales y estatales deben regresar?

– Sí, porque proyectos puedes tener bastantes, pero que los llegues a ejercer.

En cuanto a la posibilidad de que ediles de oposición se reúnan en un bloque para afrontar la situación financiera, Gallegos lo vio con buenos ojos; aunque dijo que no ha recibido alguna convocatoria.

“Lo he visto en los noticiarios. No me han hecho ninguna invitación, pero coincido de que nos tienen castigados”, finalizó