Auto atropella a manifestantes en Nueva York; reportan varios heridos

Redacción

EU.-Reina el caos en Nueva York.

Un automovilista embistió el viernes a varios peatones que participaban de una protesta de Black Lives Matter en Manhattan, Nueva York, según informes de la policía y los medios de comunicación.

I don’t know all the details, but this was the arrest after multiple #protesters were run down by a car in #MurrayHill just a little while ago. The neighborhood is filled w/cops right now @nytimes @NY1 pic.twitter.com/nOL1H2aArO

— dina regine (@dinaregine) December 11, 2020