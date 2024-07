Aún sin casino, va bien la Feria de los Chicahuales: Arámbula

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Pese a que la Feria de los Chicahuales se quedó sin la operación de un casino, que fue anunciado como uno de sus mayores atractivos que había de tener por primera vez, el alcalde Antonio Arámbula López consideró que les ha ido muy bien.

El edil blanquiazul señaló que la afluencia de visitantes a la verbena es muy buena, luego de que el resto de las atracciones y espectáculos resultaron del gusto de las personas.

“Sin casino nos ha ido muy bien, la verdad es que han estado los eventos muy concurridos, ha habido eventos para toda la familia, tanto en el evento cultural, familiar, como en el teatro del pueblo”, dijo.

Rechazó que hubiera disminuido la afluencia de visitantes ante la cancelación del casino, sino que, consideró, solo dejaron de ir las personas que gustan de ese tipo de atractivos como las apuestas.

“Simplemente no vino la gente que venía al casino, pero no bajó, porque no es algo que ya teníamos y se nos quitó, era un extra que no se pudo dar, pero simplemente no vino la gente que venía al casino”.

“Pero los gallos están funcionando, el teatro del pueblo está funcionando y todo lo demás está bien”, aseguró el munícipe.

Indicó que la operación de las peleas de gallos está a cargo del que llamó “un aliado” de la persona que iba a operar el casino, pero no es la misma persona.

“Cada uno se especializa, el que tiene el casino se especializa en casino, el que tenía los gallos se especializa en los gallos, solamente lo que hicimos fue sacar el permiso de manera conjunta, sí nos dieron los permisos, sin embargo la persona que quiso el casino no lo pudo instalar”, agregó.

Arámbula López aseguró que vienen los días más importantes de la feria, por lo que espera una mayor afluencia de visitantes.