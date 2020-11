Aumentarán capacidad hospitalaria de Aguascalientes a 211 camas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De visita por el estado de Aguascalientes, los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Ferrera, anunciaron un aumento de 211 camas para ampliar la capacidad de los hospitales del estado.

El titular del IMSS, dijo que no se ha llegado al colapso en Aguascalientes en donde operan en sus tres nosocomios generales a un 62%.

Así mismo, en el caso del Hospital General de Zona 1, mismo que se destinó para la atención a enfermos Covid, la ampliación de camas será hasta en 70 más, acompañadas de ventiladores, monitores entre otro equipo médico.

Por su parte INSABI dio a conocer que se apoyará al Hospital Hidalgo para que se amplíe a 100 camas más, aún y con que este nosocomio no tiene problemas de saturación, sin embargo se quiere evitar que esto suceda.

De igual manera, el funcionario federal se comprometió desde Aguascalientes a buscar los mecanismos para desatorar lo antes posible el proyecto del Hospital General de Pabellón de Arteaga a fin de que pueda concretarse a la brevedad.

Cuestionado sobre la mortalidad del IMSS que es considerada como alta, su titular mencionó que en comparativo con los hospitales privados maneja pacientes con más problemas de morbilidad y además de que se atiende al 55% de todos los pacientes Covid, tanto asegurados como no afiliados, concluyó.