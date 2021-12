Así es como puedes instalar WhatsApp Plus

Redacción

Es posible instalar WhatsApp Plus en iOS, aunque no es tan fácil como descargar la aplicación desde la App Store como si fuera otra aplicación ya que se trata de una utilidad que precisamente no se encuentra disponible para el iPhone, aunque sí para Android.

Recordemos que WhatsApp Plus es una versión “vitaminada” de WhatsApp, aunque hay otras muchas versiones no oficiales y se les denominan mods de WhatsApp. Al ser apps modificadas, pueden ocasionar errores y lo que es peor, que sean motivo de expulsión de WhatsApp.

Y es que sí, WhatsApp puede detectar que utilizas alguna de estas aplicaciones no oficiales y expulsarte definitivamente del servicio, así que lo mejor es no arriesgarse a usar WhatsApp Plus ni ningún otro mod de WhatsApp, aunque si lo haces siempre debes usarlo con precaución.

Si bien ver a WhatsApp Plus y sus diferentes versiones en Android es habitual, no lo es tanto para iOS y hay quien se pregunta si es posible instalar esta versión no oficial en iOS, la respuesta es sí, o al menos una versión similar, pero no es tan fácil como sería en Android.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus en iOS

Para instalar WhatsApp Plus en iOS tendrías que hacer jailbreak a tu iPhone, un procedimiento polémico que desbloquea algunas de las funciones de iOS, lo que permite “abrir” el sistema cerrado y permite, entre otras cosas, instalar aplicaciones como esta de WhatsApp.

Es algo similar a rootear Android. Hacer jailbreak no es sencilla y tiene sus riesgos, incluso de seguridad. Luego habría que instalar Cydia, una tienda de aplicaciones alternativa para descargar WhatsApp Plus y otra serie de aplicaciones más para el sistema que no encuentras en la App Store.

Dentro de Cydia hay una app llamada WhatsApp+, que es la que habría que instalar y luego seguir el procedimiento de siempre para registrar tu número como se hace en el WhatsApp oficial. Es cuestión de minutos comenzar a utilizar la aplicación en tu iPhone.

Así que sí, es posible tener WhatsApp Plus en el iPhone, pero debes tener jailbreak en tu teléfono y luego descargar la app desde Cydia, pero hay que tener cuidado porque usar apps no oficiales es motivo de expulsión de la app, mejor siempre es utilizar WhatsApp oficial y actualizar la app cuando sea necesario para disfrutar de todas las novedades.

