Aseguran que 1 de cada 10 alumnos no retomó clases presenciales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza aseguró que el 90 por ciento de los alumnos regresó a clases presenciales.

Detalló que se tenían 29 mil alumnos desaparecidos, es decir que no se habían conectado o que no se sabía nada de ellos, sin embargo una gran parte regresaron a las aulas.

“Podemos decir que el 90% de los alumnos regresaron a reserva de cerrar números al término del ciclo escolar pero ¿porque no estaban trabajando?, bueno por cuestiones familiares, por falta de dispositivos electrónicos o internet o por no tener una supervisión de los padres por cuestiones de trabajo.

Presumió de una cruzada para evitar la deserción escolar y regresar a las aulas a los estudiantes, misma que rindió frutos.

Posteriormente indicó que se toparon con casos en los que se les refería que no los mandaban por falta de uniformes o de útiles, a lo cual se les planteó que no serían obligatorios donde lo más importante era el rescate de los mismos.

Al concluir agregó que se contempla seguir en la búsqueda del 10% restante, conocer los motivos del abandono, apoyarlos regularizándolos y que puedan volver normalmente en el próximo ciclo escolar.