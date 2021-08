Asegura Sedec que se normalizó suministro de energía en parques industriales de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras admitir que los cortes de energía se han vuelto recurrentes no sólo en zonas habitacionales sino en parques industriales, el Secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González, aseguró que en estos momentos ya está normalizado el servicio en estos últimos al 100%

-¿Tienen el estimado de las pérdidas en empresas por esas fallas?

-No tenemos un número como tal habrá que revisarlo con las empresas para determinar cuáles fueron las pérdidas, pero de entrada muchas han tenido que parar producción y enviar a los trabajadores a sus casas por esa falta de energía.

-¿Han tenido acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad?

-Si, sin duda, la Comisión Federal siempre ha estado abierta y dispuesta a resolver los problemas, aunque nos refiere que se trata de situaciones o de actos de vandalismo o que se suscitan en bases o sub estaciones regionales y no directamente en Aguascalientes por lo que tardan más tiempo en restablecer el servicio, concluyó.