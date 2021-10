Asegura Movilidad que servicio de transporte urbano está normalizado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel aseguró que el servicio de transporte urbano está normalizado tras la salida de alrededor de 75 unidades de Línea Exprés que no quisieron adherirse a la empresa ADO que se encargará de la operación.

-¿Entonces no hay problemas y están operando normalmente?

-Es que el servicio no ha dejado de tener normalidad.

-¿Pero si hubo cierta incertidumbre de que no pasaba el camión?

-Si bueno, evidentemente si hubo algunas quejas de usuarios pero se sorteó con las unidades que están prestando el servicio de manera temporal, entonces son de transición.

El funcionario estatal más adelante expuso que no necesariamente el hecho de que circulen más unidades garantiza una buena prestación del servicio, sino el irlos acomodando de tal suerte en que haya más circulación en las horas llamadas pico para atender la demanda.

Al final Serrano Rangel manifestó que el tema jurídico con los permisionarios inconforme lo está trabajado directamente la secretaria general de gobierno, por lo que desconoce el estatus y remarcó que a movilidad solo le corresponde la parte operativa.