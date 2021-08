Arturo Ávila debe entender que no tiene la simpatía de Aguascalientes: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inviable que Arturo Ávila Anaya pretenda ser nuevamente candidato de Morena, ahora por la gubernatura en 2022, consideró el diputado Cuitláhuac Cardona Campos, quien hizo hincapié en los resultados que el aspirante ya entregó en pasados comicios.

“Arturo ya demostró en dos elecciones que no es un candidato competitivo, que no tiene la simpatía no solamente de la población, sino del mismo Morena. Él debe entender que no es por ahí. La candidatura debe ser para una persona identificada con Morena y Arturo no tiene ese perfil”, apuntó el legislador en entrevista colectiva.

Ávila Anaya fue dos veces candidato de Morena a la alcaldía capitalina, durante los procesos electorales de 2019 y el de este año, apenas superando el 20 por ciento de la votación. Sin embargo, su nombre sigue mencionándose para las siguientes elecciones.

Cardona Campos abundó que independientemente de las aspiraciones de Ávila, se tiene contemplado que la candidatura en Aguascalientes recaiga en una mujer; aseverando que hay perfiles para contender por la gubernatura.

“Lo más seguro es que en Aguascalientes sea mujer la candidata. Incluso él trae a su candidata con la compañera Karla (Espinoza), que sería externa; pero no debemos adelantarnos a los hechos”, adicionó el legislador guinda.

– ¿Qué otros perfiles hay?

– De mujeres está la compañera Jennifer (Parra), la compañera Nora Ruvalcaba que han sido gente ligada al partido.

Las elecciones de 2022 en Aguascalientes se enfocarán solamente en la renovación de la gubernatura.