Arturo Ávila escucha problemática de vecinos en Cumbres III

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En su recorrido por las calles de la colonia Cumbres III, el candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes por la coalición Juntos Haremos Historia, Arturo Ávila, llevó buenas noticias que contemplan la solución a sus problemáticas en relación a la inseguridad, la falta de pavimentación y el nulo suministro de agua potable.

“Aquí las necesidades son claras, no hay pavimento, no hay servicio de basura, no hay agua siquiera, vecinos que dicen que no tienen agua desde hace más de 22 días, seguridad ni se diga, ni quien entre por acá, de movilidad nada, 3 horas para llegar a sus espacios de trabajo. Esta zona necesita un cambio y el gobierno de la Cuarta Transformación pronto va a llegar para cambiar esta realidad”, detalló Arturo Ávila.

Acompañado por militantes y simpatizantes, el candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, lamentó que los gobiernos del PAN mantengan en malas condiciones a las familias de la capital, poniendo en riesgo su patrimonio y en algunos casos su integridad.

Arturo Ávila hizo el compromiso de volver a Cumbres III para que la gente obtenga una solución inmediata y constaten el compromiso de este proyecto que contempla un Gobierno Sin Excusas, en el que la prioridad es responder a las peticiones del pueblo.