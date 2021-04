“Yo vi poquitos”; dice Orozco sobre lleno en la Plaza de Toros Monumental

Redacción

Aguascalientes, Ags.-con un “yo vi poquitos”, respondió el gobernador panista, Martín Orozco ante cuestionamientos de la prensa por el lleno que presentó la Plaza de Toros Monumental está pasado 25 de abril, en el marco de los festejos a San Marcos.

“En todo caso había una autorización, pero que se analice y se vea y si no se cumplió con lo que se autorizó por parte de la Guardia Sanitaria que se apliquen las sanciones necesarias”, reviró el mandatario estatal.

-¿No se prevé incremento en contagios gobernador, porque hubo gente que ni siquiera llevaba cubrebocas y afuera de la plaza parecía un fiesta?

-Bueno, vamos a checar, la verdad es que en la Semana Santa estuvimos a la expectativa y con los nervios de que no hubiera un rebrote, entonces pues no te puedo asegurar si se pueden disparar los contagios porque el comportamiento de la pandemia es muy raro en los últimos días en los que seguimos a la baja de manera muy lenta, finalizó.