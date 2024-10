Arete SIINIGA no ha funcionado para disminuir el robo de ganado: UGRH

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Persiste el abigeato en la entidad, señaló José de Jesús Guzmán de Alba, dirigente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, quien mencionó que las medidas impuestas no han sido suficientes para frenar estos hechos.

En ese sentido, indicó que una de las medidas implementadas desde el sexenio anterior para evitar el abigeato ha sido el arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA), que tendría como objetivo la trazabilidad del ganado. Sin embargo, consideró que no ha disminuido el abigeato ni la recuperación de animales robados, ya que lo que acredita la propiedad del ganado es el fierro de herrar.

“Entonces se quiso hacer mucha propaganda en el sentido de que el arete iba a servir para ello, digo, es obligatorio, pero que va a servir para evitar el abigeato, no es así; son dos cosas diferentes. Uno es saber de dónde vino el animal y otro es realmente evitar el robo de ganado”, explicó.

El dirigente ganadero también comentó que muchos productores se manifestaron inconformes porque, aunque el sistema SIINIGA lleva años en operación, nunca se había impuesto como un requisito obligatorio con fechas límite claras. De ahí surgieron las inconformidades cuando se estableció el primero de septiembre como fecha límite.

“Afortunadamente, hablando con Isidoro, titular de la SEDRAE, yo hablé con él y le pedí otra fecha para que la gente no se desespere y ya lo recibió. Se les dieron opciones para que puedan seguir moviendo ganado al menos hasta marzo del año que viene. Pero no quiere decir eso que no cumplan, sino que tienen que empezar a recolectar sus aretes”, aclaró.

El líder ganadero enfatizó la importancia de seguir mejorando las medidas de seguridad y trazabilidad para proteger a los productores locales y reducir el impacto del abigeato en el sector.