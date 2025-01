Aprueba IEE paridad de género en elección judicial

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) aprobó, en sesión ordinaria, las reglas para garantizar la paridad de género en los listados de candidaturas para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025, a fin de garantizar el acceso al ejercicio del cargo de forma igualitaria entre los géneros.

En este sentido, algunas de las reglas generales para la verificación del cumplimiento del principio de paridad en las postulaciones, son las siguientes:

Cada Poder Público Estatal podrá postular hasta dos candidaturas por cada cargo, por especialización en la materia y por paridad de género, de modo que al menos el 50% de las postulaciones sean en favor de personas del género femenino.

Si del total de postulaciones de cada uno de los listados resulta un número impar (por la no postulación de hasta dos candidaturas por cargo, o no se postularon aspiraciones en la totalidad de cargos) el cargo sobrante deberá corresponder al género femenino.

La postulación destinada a personas no binarias se extraerá del porcentaje de participación de personas del género masculino.

En caso de sustituciones, cada Poder Público deberá atender al mismo género de la postulación original, o en caso de que la candidatura a sustituir sea una persona del género masculino, podrá ser sustituida por una persona del género femenino, pero no a la inversa.

Las personas no binarias podrán ser sustituidas por personas del género no binario, personas del género masculino o del género femenino.

En caso de que no se cumpla con la postulación paritaria, es decir, que al menos el 50% de las postulaciones no sean destinadas a personas del género femenino, que no existan personas del género femenino en los listados o que en las sustituciones no se destinen los espacios correspondientes a personas de este género, el Consejo General requerirá al Consejo de la Judicatura Estatal el listado total con las calificaciones de cada persona, desglosado por género y cargo, para que posteriormente el Poder Público realice los ajustes en las postulaciones para dar cumplimiento al principio de paridad de género, con la opción de incorporar a las personas del género femenino mejor evaluadas de los demás Poderes.

Dentro del marco normativo de las reglas de paridad también se incluye el procedimiento para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género de forma sistemática durante el proceso de selección.

En otro punto del orden del día se avaló el Reglamento de los Consejos de Partido Judicial Electoral del IEE para el proceso electoral, en el que se establecen la normatividad que se aplicará a las personas integrantes de estos entes, durante la organización y desarrollo de las reuniones de trabajo y de las sesiones, los criterios para la designación de las Presidencias, las Secretarías Técnicas y las Consejerías Electorales de los Consejos, la utilización de sistemas informáticos y de archivo, además de la reglamentación del procedimiento de sanción y remoción de quienes integran los Consejos.

Los Consejos de Partido Judicial Electoral serán los responsables de celebrar el cómputo de la elección de Personas Magistradas y Personas Juzgadoras del Poder Judicial del Estado, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

La integración de cada Consejo constará de: entre cinco o hasta nueve Consejerías Electorales Propietarias (incluida la persona titular de la Presidencia) y una persona asignada a la Secretaría Técnica. En estos Consejos no se contará con la participación de representaciones de partidos políticos.

Asimismo, se avaló el proyecto de acuerdo del Consejo General a través del cual se faculta a la Consejera Presidenta para formular y suscribir el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), para la preparación y desarrollo de las actividades del proceso electoral.

Por otra parte, serindió el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre los criterios que deberán adoptar las personas físicas y morales para la realización de encuestas y sondeos de opinión, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes. Se presentaron, además, los informes de la Consejera Presidenta sobre la suscripción de convenios de colaboración con diversas instituciones públicas y de gobierno para la organización del proceso electoral; el informe de solicitudes y diligencias de Oficialía Electoral, y el relativo a medios de impugnación presentados ante la Secretaría Ejecutiva.