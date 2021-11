Apoyaré al candidato de Morena que resulte de encuestas: AMLO

Redacción

Cancún, Qroo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoyará al candidato presidencial de Morena que resulte ganador en una encuesta y además, sugirió a los aspirantes a algún proceso electoral no seguir el camino de la guerra sucia.

“Cuando se decida quien va a ser el candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta , hombre o mujer, a ese voy a apoyar”, señaló en la conferencia realizada desde Quintana Roo.

“Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias que no lo hagan porque no les rinde, ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral”, agregó.

Señaló que el pueblo ya no es el mismo de antes, donde solo se decidía desde arriba, por lo que ahora es importante que se tomen en cuenta las opiniones que se reflejan en las encuestas.

En el mismo espacio, aprovechó para invitar al gobernador Carlos Joaquín González a que lo siga ayudando (desde algún cargo en el gobierno federal).

Con información de La Jornada