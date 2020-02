Aplauden alumnos medidas de acceso a la UAA

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- La comunidad universitaria ha tomado de buena forma las nuevas medidas de seguridad implementadas a partir de este jueves dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



En un ejercicio realizado por este medio dentro de las aulas, los alumnos participantes señalaron su opinión, donde la mayoría de las respuestas fueron positivas:



“Se me hace bien de que haya menos riesgos y que no dejen entrar a externos hacia la universidad” – Jania, alumna de Logística Empresarial.



“Se me hace una buena medida porque si hay luego que se roban las bicis o así o pueden asustar a alguien, no sé es casos extremos pero creo que la Universidad como estudiante es un lugar donde te tienes que sentir seguro, porque es, digamos nuestra segunda casa” – Felipe, estudiante de Sistemas.



“Se me hace un poco incoherente porque yo justamente entré hace una hora por la puerta que está por el Oxxo (Avenida Universidad) y ahí ni siquiera me pidieron la credencial y antes de llegar yo a la universidad vi en Instagram y en diferentes medios que estaban pidiendo la crede, entonces yo venía con mi credencial súper lista y no me la pidieron, entonces como que está medio extraño” – Alexia, alumna de Comunicación Organizacional.



“Se me hace muy buena porque así se le hace cultura al personal que está entrando a la institución, se corrobora que nada más estamos entrando estudiantes, al momento de que entren personas externas se corrobora pues para qué vienen y a lo que vienen, entonces por ese lado se me hace excelente” – Juan, estudiante de Sociología.



“En lo personal siento que, es una buena medida pero muchas veces han dicho, se tardaron mucho en hacerla, creo que de todos modos tienen que implementar rápidamente estos mecanismos para que, una credencial no siento que sea la manera más efectiva tener un control efectivo de quienes entran y quienes salen, tomando en cuenta que de todos modos la gente que no la va a traer va poner cualquier pretexto para decir que vienen a, lo que sea, entonces todavía faltan controles y se tienen que aplicar ya” – Erik, alumno de Comunicación e Información.



“Pienso que está super bien porque por lo menos ya es un filtro que todos podemos ver que se hace de verdad, no es como que alguien pueda tomar una credencial y aparte los vigilantes se fijan de que seas tú entonces, está muy bien, creo que como estudiantes osea todos, ya lo necesitábamos. No era cosa de solo las mujeres, también a varios compañeros pues decían que ya no encontraban su bicicleta y que en vigilancia no estaba, entonces es mejor así con la credencial” – Fátima, alumna de Mercadotecnia.



“Yo me siento bien con eso, lo malo va a ser cuando por equis o cualquier cosa se me olvide la credencial pero pues, o sea, para las mujeres está chido, para que se cuiden mejor y así pero también para los hombres está bien, ya tus cosas están mejor protegidas, digamos. Nadie sabe si un día un tipo loco iba a entrar no sé, con un cuchillo o algo y atacar así a lo loco, entonces que bueno que por lo menos se tenga algo de certeza en ver que son los estudiantes los que están entrando” – Javier, estudiante de Derecho.



“Creo que está bien porque ya era una cosa que todos creíamos que debía de hacerse hace mucho, mucho tiempo y pues que lástima que hasta que pasaron las cosas que no queríamos que pasarán pues pasaron, pero por lo menos ya se dieron cuenta del riesgo al que estábamos expuestos y ya quisieron hacer algo bien. Neta que hasta un carro se podían robar o las bicis o una mochila y nadie iba a saber nada, menos si se robaban o lastimaba a alguien, entonces qué bueno, pero que mal que fue hasta después de todo que lo hacen” – Teresa, alumna de Sociología.



“Se me hace que está muy bien, los vigilantes yo los vi atentos, hacían filas con los alumnos para que a todos los pudieran revisar, nadie se salva entonces, y aparte otros se estaban anotando en libretas y así, se me hace muy bien” – Montserrat, estudiante de diseño gráfico.



“Pues, les faltan algunas puertas por revisar. Yo pasé por una de las puertas de aquí adelante (Avenida Universidad) y no había nadie, o sea ahí está la caseta enorme y había dos guardias y ninguno me pidió mi credencial. En la otra puerta vi que sí estaba formados y todo pero acá no, entonces pienso que si lo hacen pues que lo hagan bien” – Jasmín, estudiante de docencia en francés.



“Yo creo que está bien. Es un poquito tardado si hay mucha gente en la salida o en la entrada pero en general está bien” – Mauricio, estudiante de enfermería.