Anuncia Movilidad que entregará 125 nuevas concesiones de taxi en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación General de Movilidad (CMOV) da a conocer a través del Periódico Oficial del Estado la segunda convocatoria abierta y pública para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio de transporte público en modalidad taxi para Aguascalientes, esto cumpliendo uno de los compromisos del gobernador Martín Orozco con el gremio.

Dicha convocatoria establece que se otorgarán hasta 125 concesiones con una duración de cinco años, con posibilidad de renovarse, para aquellas personas que cumplan con 20 años o más de antigüedad comprobable y un mínimo de 12 años de servicio ininterrumpido, pero que además tengan la capacidad jurídica, financiera y técnica que establece la Ley de Movilidad.

Entre los requisitos solicitados destacan que previo al otorgamiento de la concesión, el vehículo deberá aprobar la revisión documental y física por parte de la Dirección General de Transporte Público, el modelo del automóvil no rebasar los seis años de antigüedad a la fecha del otorgamiento de la concesión, por mencionar algunos.

Los operadores interesados deberán presentar su solicitud firmada en original bajo el formato autorizado por la Coordinación General de Movilidad, anexando los documentos requeridos en original y copia: acta de nacimiento o carta de naturalización; CURP; INE o pasaporte vigente; comprobante de domicilio; RFC; constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales federales y estatales; formatos otorgados por la CMOV para acreditar no ser titular de alguna concesión de transporte urbano y foráneo en taxi; no estar en procedimiento penal; no contar con sanciones graves o reiteradas por la Ley de Movilidad; carta compromiso para recibir capacitación, así como un escrito libre en el que manifieste su interés para solicitar dicha concesión.

También deberán presentar la acreditación de propiedad del vehículo; tarjetón de operador de taxi vigente; licencia tipo “A”; certificado médico no mayor a 30 días de la publicación de la convocatoria; así como una constancia de antigüedad de la licencia de operador y/o chofer tipo “A” emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Cabe señalar que las personas que ya habían participado en la primera convocatoria y no fueron acreedores a una concesión, podrán participar nuevamente actualizando algunos documentos que entregaron en la propia CMOV, por lo que deberán acudir directamente para solicitar los detalles.

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 11 de octubre del 2021, como indica la convocatoria en el Periódico Oficial, en la Coordinación General de Movilidad, ubicada en avenida Manuel Gómez Morín s/n, del Barrio de la Estación, en el edificio denominado “Baños y Vestidores” del Complejo Tres Centurias, de esta ciudad de Aguascalientes, Código Postal 20270, en días hábiles en un horario de nueve a diecinueve horas.