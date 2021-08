Antonio Lugo cuesta caro al PRI de Aguascalientes, es inútil gris y opaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Truena priista contra la dirigencia de Antonio Lugo Morales de quien señala le cuesta caro al partido por no hacer nada, según señaló Edgar Bussón Carrillo a quien en días pasados el dirigente lo incluyera en la lista de quienes en están en capilla de ser expulsados del partido.

“Antonio Lugo es un profesional de la simulación, mientras estuvimos en campaña todo el tiempo estuvo tomándose fotos como lo hizo su patrón Alejandro Moreno en donde ellos son el eje fundamental de las campañas, el eje central y las figuras, dejando abajo a todos los candidatos”, fustigó.

Agregó que el estuvo coordinando el distrito 11 en donde no puede decir que no se hizo trabajo político cuando se recorrió todo el distrito de sol a sol, sin el apoyo ni económico ni moral de la dirigencia.

“El señor pensó que hacer campaña en las condiciones en las que nos encontramos era salir a repartir folletos, entonces nos cuesta caro un presidente de partido y delegado que cobra a nivel nacional y estatal por no hacer nada y que es gris y opaco”, remarcó.

Bussón Carrillo acusó de que Lugo Morales no ha sido transparente al no rendirle cuentas a la militancia en donde sus errores costaron caro.

“El mismo se paró el cuello presumiendo ante la dirigencia nacional de que con pocos recursos se hacía mucho cuando en realidad en mismo prácticamente obligó a los candidatos a firmar un pagará en el que recibirían menos de 180 mil pesos y por los que ellos se comprometían a pagar millones en caso de que hubiera algún moviendo”, concluyó.