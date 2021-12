Anel quiere que la sepulten junto a José José

Redacción

Ciudad de México.- Anel Noreña, ex esposa de José José, quiere que sus restos sean sepultados junto a los de José José, reveló la prima del fallecido cantante, Malicha Ortiz.

En entrevista con “Ventaneando”, la prima del famoso, quien es la dueña del lote donde se sepultaron la mitad de las cenizas, dijo que ya están haciendo los trámites para cumplir el deseo de Anel.

“En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo, ‘sí porque yo no reconozco otra prima más que Anel, si ella quiere quedar ahí, ahí se queda. Nada más que estamos arreglando los papeles porque mi sobrino también murió, y él es el que estaba como dueño de la perpetuidad, entonces estamos entre todos movilizándonos para poder arreglar eso’”, confesó.

También se dijo contenta de que Anel sea la heredera del testamento del cantante, ya que aseguró, entre ellos había una unión muy fuerte y era la persona más adecuada para recibir lo que dejó su ex esposo.