Analizan instalar albergues temporales en delegaciones de Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Se está analizando la posibilidad de instalar pequeños albergues temporales en seis delegaciones del municipio de Jesús María, con la intención de proteger a las familias del clima correspondiente a la temporada, señaló el coordinador de Protección Civil municipal, Roberto López Rodríguez.

En entrevista con este medio digital, comentó que estos albergues serían de gran utilidad en las delegaciones, especialmente en las más alejadas de la cabecera, ya que así las familias que requieran de un refugio no tendrían que hacer un largo recorrido para protegerse del clima frío.

Explicó que estos mini albergues podrían tener la capacidad de recibir hasta 20 personas, sin embargo, dijo que estos espacios se instalarán en caso de que una familia lo requiera.

Además, detalló que antes de requerir e instalar el albergue, las familias tienen la opción de acudir a refugiarse con otro familiar en otro domicilio y que por lo regular esa es la alternativa que más se prefiere.

Aún así, dijo que el albergue de la cabecera municipal cuenta con una capacidad para 70 personas y se instala dentro de la Casa de Música, donde se tienen todos los servicios básicos.

López Rodríguez añadió que hasta el momento han detectado a 30 familias vulnerables a las bajas temperaturas en Jesús María, sin embargo, no han solicitado el apoyo del albergue.

Por último, recomendó a la población no salir de casa si no es necesario cuando se registran muy bajas temperaturas, proteger principalmente a adultos mayores y niños del clima, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar el uso de la pirotecnia y proteger las tuberías de agua y gas para prevenir que se congelen y se rompan durante el inverno.