Ana Guevara tiene 40 auditorías encima pero se aferra a quedarse en la Conade

Redacción

A pesar de la controversia que ha rodeado su gestión, Ana Gabriela Guevara asegura que dejará la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sin “ropa sucia en el cesto”.

Desde su nombramiento, Guevara fue criticada por su falta de perfil académico, obstáculo que fue modificado por la Secretaría de Educación Pública.

Su administración ha enfrentado acusaciones de malos manejos financieros, resultando en sanciones a colaboradores, algunos de los cuales regresaron a la institución.

La ex velocista también enfrentó conflictos legales con deportistas y entrenadores, quienes interpusieron amparos por el retraso en el pago de becas, ganando varios de ellos. Sin embargo, Guevara afirma que no tiene reclamos y que ha aprendido mucho de la administración pública. “Si me voy, dejo la Conade sin ropa sucia en el cesto”, declaró en conferencia de prensa.

Guevara defiende la transparencia de su gestión, asegurando que a pesar de más de 40 auditorías, no se ha encontrado nada fuera de la ley. “Intentaron un descarrilamiento de mi administración, pero nos fortalecieron más. Vamos a concluir con las finanzas sanas, sin números rojos y situaciones que generen suspicacias”, dijo.

En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias penales contra la Conade, sumándose a una de agosto de 2023. La primera denuncia sugiere daños al erario por 377 millones de pesos, y la segunda acusa serias irregularidades en la ejecución del gasto correspondiente.

Sobre el conflicto con los deportistas acuáticos, quienes han ganado demandas por el retraso en becas, Guevara mantuvo su postura: “Ellos (los atletas) están fuera de la ley; siempre hemos buscado ayudarlos”.

Con información de: La Jornada