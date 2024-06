AMLO revela planes para su retiro 

Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia mañanera que, al concluir su sexenio, se retirará a vivir en Palenque, Chiapas, pero hará viajes ocasionales a la Ciudad de México para visitar a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

López Obrador enfatizó que no quiere ser fotografiado, por lo que evitará viajar en vuelos comerciales.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado”, declaró.

El Mandatario aprovechó la ocasión para hacer un reconocimiento público a su esposa, agradeciendo el apoyo que le ha brindado en momentos difíciles.

“Bueno, nada más con aguantarme, ya”, comentó entre risas. “Imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”.

Asimismo, López Obrador pidió a sus simpatizantes empezar a aceptar su retiro de la vida pública, dejando claro que no actuará como intermediario con la nueva Administración.

“Voy a estar trabajando en mi investigación por el México prehispánico, ya estoy reuniendo mi biografía básica, mis libros básicos, porque no quiero salir a buscar un texto, o no quiero ir a un archivo, no quiero ir a una biblioteca y que me tome una foto, va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante”, explicó.

López Obrador reiteró su intención de no convertirse en líder moral, jefe máximo, caudillo o cacique del movimiento que encabeza. “Yo ya termino en 100 días, me jubilo”, afirmó