AMLO pide a Morena resolver diferencias por vía democrática

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre el conflicto interno por el que atraviesa Morena, el cual se agudizó este domingo luego de que el Congreso Extraordinario eligiera al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente interino, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, e indicó que todos los partidos deben resolver sus diferencias democráticamente.

“Nada, nada, nada. Silencio. No cómplice. No me corresponde, no tengo por qué participar, le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método democrático”, aseguró al ser cuestionado sobre las diferencias internas del partido que él fundó en 2014 y el cual lo llevó a ganar la presidencia en 2018.

Este domingo, el Congreso Extraordinario de Morena, convocado por Bertha Luján, decidió que Polevnsky regresara al cargo de secretaria general del partido para el que inicialmente fue electa. La noche del domingo, vía redes sociales, Yeidckol rechazó la determinación del Congreso y afirmó que ella aún es la presidenta nacional de Morena.

Este lunes, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue consultado sobre el conflicto en el partido, pero evitó hablar sobre esto como lo ha hecho desde hace algunos meses con el argumento de que representa a todos los mexicanos y no solo a los militantes de un partido.

“Tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes, el presidente era el jefe político que lo llevaba a la presidencia, el jefe político y él decidía quién iba a dirigir el partido de dónde surgía el presidente, eso ya no, no me ocupo de eso, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, de la ciudad, a ricos, a pobres, a todos”, dijo.

Ante los rumores y calumnias, el presidente López Obrador planteó la posibilidad de realizar conferencias matutinas de lunes a domingo para no dejar espacios a la desinformación.

“Aquí ir respondiendo a calumnias, a mentiras, alarmas, a noticias falsas y si siguen así, sino nos alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera de lunes a domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación, para la manipulación”, aseguró el mandatario federal luego de que se le cuestionara sobre rumores que se difundieron en medios de comunicación respecto al desabasto de medicamentos.

De acuerdo con el mandatario federal, el hecho de que los fines de semana se vaya de gira por los estados y no ofrezca su mañanera, como se le conocen a sus conferencias de prensa, ha permitido que surja la desinformación.

“A partir del viernes empieza la desinformación, la manipulación hasta el lunes que volvemos estar aquí y aclarar, pero ¿para que nos llevamos tanto tiempo, aclarando? Si es necesario sábado y domingo y no sé de pie al rumor y que podamos responder rápido”, sostuvo.

Con información de Expansión Política