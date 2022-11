Alumnos regalan automóvil a profesor que hacía 4 horas para llegar diario a dar clases

Redacción

EU.-Un profesor que imparte clases de matemáticas en la YULA Boys High School, ubicada en Estados Unidos, tardaba 4 horas en llagar a las instalaciones de la escuela, sin embargo, sus alumnos decidieron sorprenderlo.

En medio de una emotiva ceremonia, donde hubo porras y vítores, Julio Castro, profesor de matemáticas, se llevó una gran sorpresa: sus alumnos le reglaron un auto para que ya no le tomara mucho tiempo llegar a la escuela.

Julio Castro, quien tiene raíces latinas, tenía que recorrer un largo camino para llegar a su lugar de trabajo, incluso utilizaba varios medios de transporte, como el metro, autobús y hasta un scooter.

La rutina del profesor de matemáticas incluía despertarse a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo a impartir las clases. Terminaba su jornada laboral y llegaba a sus casa a las 9:30 de la noche. El tiempo aproximado para llegar a la escuela regresar a su hogar era de 4 horas.

Según los estudiante, tomaron la decisión de regalarle un auto porque consideran a Julio Castro como uno de los mejores profesores del plantel, ya que a a pesar de que tardaba horas en llegar a su lugar de trabajo, no era impedimento para esforzarse en beneficio de la educación de sus alumnos.

Un alumno se dio cuenta que Julio Castro estaba buscando en Google autos baratos. Los estudiantes comentaron la situación entre ellos y tomaron la decisión de regarle un vehículo, esto como una forma de agradecimiento por la dedicación y esfuerzo del profesor.

Después de tomar la decisión de comprar el auto, iniciaron a pedir dinero, tanto a otros estudiantes de la escuela como a sus padres. La colecta la hicieron a través de Facebook e Instagram y en tan solo un mes lograron juntar 30 mil dólares, cantidad suficiente para comprar un Mazda 2019.

Luego de comprar el auto, organizaron una ceremonia de agradecimiento, y quien se llevó la sorpresa de su vida fue el maestro de matemáticas, pese a que llegó tarde al evento escolar.

También le regalaron un año de seguro y le dieron un dinero extra para que le pusiera gasolina a su nuevo automóvil.

El profesor mostró emoción por el regalo que y no dudó en agradecerle a sus alumnos su generoso acto.

Hice lo mejor que pude. Yo siempre les decía: cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso. No te quejes por eso. Solo se agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante”, dijo Julio Castro a medios locales.

Con información de Imágen