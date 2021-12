Alumnos de la UTMA exigen justicia por asesinato de compañero

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, enclavada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción se manifestaron para exigir justicia por el artero crimen de su compañero Johan Fabián Rodríguez Sánchez en las inmediaciones del plantel al ser asaltado.

Los estudiante demandaron mayor seguridad advirtiendo que no es la primera ocasión en que sufren de asaltos por delincuentes que azotan a la zona.

Los quejosos entregaron un documento a las autoridades para que su voz sea escuchada y haya justicia, no permitiendo ni un delito más en contra de los estudiantes.

A quien corresponda.

Estimad@s medios, reporter@s, instituciones y autoridades, mediante este escrito queremos hacer notar nuestra voz y hacer saber cosas importantes respecto a nuestra marcha a favor del caso de Johan Fabián Rodriguez Sánchez qué falleció el día Jueves 8 de Diciembre al resistirse a un asalto con mano armada de camino a su casa cerca de su plantel educativo.

Antes que nada queremos aclarar que todos los involucrados en este evento vamos con causas 100% pacíficas y sin intenciones de dañar la reputación o la autoridad de la universidad; por lo tanto cualquier persona que quiera vandalizar o solo hacer estragos en la institución o a su reputación, está desligado de nuestra intención y causa por lo cual pedimos que no existan las mismas represalias para el@ que para el resto.

Segundo punto a aclarar: Pedimos dispensen y desistan de acreditarnos el Artículo 61 de las normas de la universidad dado a que esto no forma parte de nuestro cometido, solo buscamos un módulo y sistema educativo mejor para nosotros. Con esto la universidad saldrá beneficiada a futuro, ya que así como ahora estamos alzando la voz por algo inoportuno y malo, también sabemos apreciar los beneficios tan gratos que trae a nosotros La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, y de corazón queremos promover las cosas positivas (Que son varias) a este tipo de inconvenientes.

También aclarar que no culpamos en absoluto a la institución por lo acontecido, es una desgracia y lo sabemos, no señalamos cómo culpables ni a la institución ni al gobierno del estado. Sin embargo hay disconformidad dado a que varias veces había habido antecedente a que no habían llegado tan lejos y jamás se tomaron cartas en el asunto.

Avisamos que nuestras posibles marchas serán realizadas por alumnos y cualquier otro allegado que quiera hacerse presente, pedimos que nos escuchen, pedimos que nos respondan, no vamos a hacer nada malo, solo que nuestra voz se alce y que todos sepan que lamentamos lo sucedido con nuestro compañero.

Más que una marcha o protesta sería un tributo para Johan, tal vez sea muy tarde, pero si no es ahora pueden ocurrir más sucesos inoportunos para más alumnos. Si no es hoy tal vez mañana otro compañero o colega padezca el mismo destino y es lo que queremos evitar, porque hoy es por Johan, pero mañana es por todos.

Con esta marcha más que manchar el nombre de la Escuela, buscamos hacerla mejor, bastantes alumnos junto con sus padres han contemplado el desligarse de la universidad y esto es peor. Ya que si corresponden a nuestras peticiones estos alumnos seguirán con su plan de estudios y la Universidad segura siendo competente y prestigiosa como siempre lo ha sido.

Por lo tanto, para mantener a nuestros compañeros pedimos un listado de solicitudes, las cuales si se realizan puede cambien nuestro parecer y así seguir con nuestra educación seguros y sin miedo.

Solicitudes:

1-. Que autoridades competentes circulen las afueras de la institución garantizando nuestra seguridad y salud dado a que no hacemos nada malo, solo vamos en busca de un mejor futuro y acontecimientos como este nos impide desarrollarnos en nuestra totalidad.

Pedimos llegar seguros a nuestra casa.

2-. Qué rutas de camiones cercanas pasen por la Universidad para garantizar una llegada y salida segura del plantel.

Rutas solicitadas: 08, 23, 30, 34, 37, 43, 50

Horario de circulación: 7:30am a 8:00pm.

3-. Erradicación del acoso hacia las compañeras estudiantes que reciben de parte de los actuales trabajadores de las obras en la escuela ya que denigran su integridad física y moral.

4-. Junta y consejo estudiantil donde cierto grupo de alumnos de todos los grados y carreras pueda expresar opiniones y situaciones académicas dentro y fuera del plantel para que cualquier caso futuro se pueda prevenir. Esto será administrado por los jefes de carrera y por uno o máximo 2 representantes de cada salón.

1 junta mensual por carrera.

1 junta cuatrimestral de toda la universidad.

Bajo estos términos damos fin a nuestro comunicado y pedimos respeto para la institución y su nombre.

Estamos muy felices formando parte de las instalaciones pero solicitamos de sobremanera que nos escuchen hoy, por favor.

Sin más, se despide la voz de todos los alumnos; no solo de la UTMA, sino que de todo Aguascalientes.

#PorqueUnoSomosTodos