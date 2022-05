Alerta la iglesia de sacerdote ‘patito’ en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mediante un comunicado la Diócesis local se esta alertando a fieles y público en general de la presencia de un sacerdote irregular de nombre Alfredo Cabral Fernández, mismo que ha celebrado la santa misa en domicilios particulares y en algunas parroquias de esta demarcación, sin el conocimiento, ni consentimiento de los mitra.

El documento agrega que se presenta como sacerdote de la Diócesis de Zacatecas, pero no es así, ya que aquella institución de la vecina entidad ha comunicado a los propios diocesanos sobre la situación irregular que vive este prelado.

Finalmente la jerarquía católica llaman a tener cuidado y aclaran que la misa no se puede celebrar de manera privada en domicilios particulares, pidiendo no dejarse engañar a por personas que dañan la santidad del sacramentos.