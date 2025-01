Alerta CONDUSEF de suplantadores de identidad en el sector financiero

Redacción

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (CONDUSEF), alerta sobre el modus operandi de los suplantadores de

identidad en el sector financiero.

Modus Operandi de los Suplantadores de Identidad:

Uso indebido de identidades: Los estafadores utilizan, sin autorización,

nombres comerciales, denominaciones sociales y logotipos de instituciones

financieras legítimas, alterando mínimamente detalles como letras, colores o

formas para engañar a los usuarios, este uso se hace tanto por medios

convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes

sociales, aplicaciones móviles, etc.). Solicitudes de información personal: Contactan a las víctimas a través de

medios como WhatsApp o mensajes de texto, solicitando información personal,

lo que pone en riesgo sus datos personales o sensibles. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta

bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad

financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito,

adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía,

generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado,

que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos. Inaccesibilidad posterior al pago: Tras recibir el dinero, los estafadores

desaparecen, dejando a las víctimas sin el crédito y sin posibilidad de recuperar

el monto entregado.

Recomendaciones para Evitar Fraudes:

 Verificar la legitimidad de las instituciones financieras: Antes de contratar

un servicio, confirma que la entidad esté registrada en el Sistema de Registro

de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF.

 No proporcionar anticipos: Desconfía de cualquier solicitud de dinero previo

al otorgamiento de un crédito; las instituciones financieras legítimas no

requieren pagos anticipados.

 Proteger datos personales: No compartas información sensible ni realices

operaciones financieras a través de redes sociales o aplicaciones de

mensajería.

 Leer detenidamente los documentos: Antes de firmar cualquier contrato,

asegúrate de comprender todos los términos y condiciones.

 Utilizar sitios web seguros: Al interactuar en línea, verifica que las páginas

web sean oficiales y cuenten con protocolos de seguridad adecuados.

Recuerda que han surgido nuevas formas de defraudar a la gente o poner en

peligro su integridad personal a través de medios digitales COMO LAS CONOCIDAS

“MONTA DEUDAS”, no todas las entidades financieras operan por medios

digitales ni tienen aplicaciones móviles para ofrecer servicios.