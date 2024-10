Aleida Núñez se compromete en Venecia: “Fue un momento muy bello”

Redacción

La actriz y cantante Aleida Núñez vive uno de los momentos más felices de su vida. Durante un viaje a Italia con su pareja, el empresario Martin Babilotte, recibió una sorpresa que la dejó sin palabras: en un escenario romántico en Venecia, Babilotte le pidió matrimonio. Emocionada hasta las lágrimas, Aleida aceptó.

“Vivo una etapa muy especial. Estoy agradecida con Dios y la vida por este momento tan bonito”, compartió Núñez en entrevista.

El momento ocurrió en medio de lo que parecía una simple sesión de fotos turísticas, pero que terminó con una propuesta inesperada. “Martin me dijo que había contratado una sesión de fotos para tener recuerdos de los lugares emblemáticos de Venecia. Casi al final, el fotógrafo me pidió que volteara para otro lado y, cuando me di cuenta, Martin ya estaba detrás de mí diciéndome: ‘Ale, mi amor, ¿te quieres casar conmigo?’”, relató la actriz.

Núñez, entre lágrimas de alegría, no dudó en aceptar. “Fue un momento muy bello. Por supuesto, le dije: ‘Sí acepto. Quiero estar a tu lado para toda la vida’”, agregó.

El viaje a Italia no solo tuvo este gran evento, también fue una oportunidad para que el hijo de Aleida, quien participó en un concurso mundial de robótica en Brescia, obtuviera el tercer lugar. “Estoy muy orgullosa de él”, expresó la actriz.

Aleida también adelantó que la boda será doble: una ceremonia en México y otra en Francia. “Apenas voy a empezar a planearla, pero quiero que ambas sean especiales y diferentes. En Francia, Martin reunirá a su familia y amigos, mientras que en México estarán mis seres queridos”, explicó.

Además, la pareja ya ha comenzado a discutir los detalles de sus ceremonias. “Queremos hacer una boda civil y también por la iglesia. Ninguno de los dos nos hemos casado antes, y estamos considerando tres opciones para la boda mexicana: playa, ciudad o un lugar colonial”.

Núñez aseguró que la relación con Martin ha sido sólida desde el principio, y que la convivencia entre sus familias ha sido muy positiva. “Martin también tiene un hijo y hemos convivido los cuatro en distintos momentos. Nos tenemos un gran cariño y ellos se llevan increíble”, destacó.

Por ahora, la pareja planea seguir viviendo en México debido a sus proyectos profesionales, pero no descartan la posibilidad de mudarse en el futuro.