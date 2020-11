Alcalde de Coahuila dará dióxido de cloro a pacientes Covid

Redacción

Ciudad de México.- El alcalde de Francisco I. Madero, en Coahuila, Jonathan Avalos Rodríguez, dio a conocer que entregará dosis de dióxido de cloro a pacientes que adquirieron el Covid-19, ya que aseguró, ha ayudado a la salud de muchas personas.

“Me he reunido con algunos médicos y ha dado muy buenos resultados, se que algunos van a creer y otros no van a creer, algunos están a favor y otros en contra, pero es una alternativa muy buena y me atrevo a decir que lo vamos a implementar aquí y he decidió comprar alrededor de mil dosis para la gente de aquí de Madero, porque queremos que nadie fallezca”.

A través de un video publicado en redes sociales, el edil explicó que dichas dosis serán entregadas de manera gratuita entre las personas que lo necesiten dentro del centro de salud municipal, a un costado de la Presidencia Municipal.

El pasado 23 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el uso del dióxido de cloro, ya que la sustancia podría presentar riesgos para la salud de quienes lo consumían como tratamiento.

Aunque reconoció tal advertencia, el alcalde de Francisco I. Madero reiteró que la sustancia se entregará a partir de este lunes a quienes acudan al Ayuntamiento para recibirlo.

Con información de Animal Político