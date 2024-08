Ahora alertan por fraudes con la compra-venta y renta de casas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alerta la titular del C5i, Michelle Olmos por fraudes en redes sociales en la compra-venta y renta de casas.

La funcionaria policial mencionó de al menos tres reportes en los últimos días de personas que han tratado de rentar un domicilio vía el Marketplace de Facebook en donde las casas no existían.

“Tras una verificación se comprobó que las viviendas no existían, por lo que se procedió a enviar un escrito a Meta para su eliminación al tratarse de un fraude”, dijo.

Acto seguido recomendó tener cuidado con los delincuentes que tratan de sorprender a la población en donde piden anticipos por inmuebles que no existen.

“Ponen en venta alguna casa y resulta que son fotos de una vivienda fuera del estado, o no existe, pero solicitan adelantos a manera de apartado en donde para enganchar a las víctimas las ponen de remate”.

Al concluir la entrevista conminó a los interesados en rentar o comprar algún inmueble que ven por redes acercarse primero con la policía cibernética para verificar la autenticidad de los anuncios.