Se tiene tecnología para ubicar a grupos delincuenciales, incluso en la sierra de Aguascalientes: TJ

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel reiteró el objetivo de preservar la seguridad en territorio estatal, después de sucesos violentos ocurridos el pasado fin de semana.

“Tenemos tecnología suficiente para saber lo que pasa, aunque estén en la sierra y vamos a ir por ellos cuando se quieran meter. Por eso debemos estar unidos como sociedad, trabajar juntos y queremos seguir hacia adelante”, señaló.

Al dar un mensaje durante la entrega de apoyos económicos a familiares de migrantes en la Isla San Marcos, Jiménez Esquivel resaltó que no se brindarán facilidades para que grupos delincuenciales intenten asumir posiciones en alguno de los puntos del estado.

“Aquí no los vamos a dejar pasar, es mejor que se arrodillen ellos y que no nos arrodillen a nosotros. No lo vamos a permitir. Prefiero que sea un dia a tenerlos un año aquí adentro”, adicionó la titular del Poder Ejecutivo.

Durante viernes y sábado últimos, después del hallazgo de un presunto campamento clandestino de grupos delincuenciales en el municipio de Rincón de Romos. Lo que derivó en ataques a tiendas de conveniencia y vehículos en diversos puntos del estado. Al cierre, las autoridades locales notificaron la detención de 27 personas.