Aguascalientes no escapará a efectos de crisis económica por el Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad no la librará de los efectos económicos que dejarán el Covid-19, advirtió el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

“Es una realidad que vamos a sufrir los embates de una crisis económicas de grandes magnitudes, no queda a las empresa se más que aguantar porque no habrá como evitarla”.

Lo importante en estos momento para Aguascalientes es ya buscar que la caída sea lo menos profunda posible y que salga rápido del bache, subrayó.

Urgió a la Alianza de Gobernadores del Centro-Bajío a presentar un plan estratégico para la dar certeza a las inversiones y evitar que se pierdan empleos de manera masiva en la zona que se distingue por su industria automotriz.

El especialista advirtió que en esta caída económica quienes más la van a padecer serán las personas con menos recursos quienes lo deben de saber y entender de qué se avecinan tiempos complicados.