Advierten de otra falla del Iphone 15

Redacción

EEUU.- Múltiples reportes de problemas de sobrecalentamiento acompañó la salida al mercado de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max; aunque los reportes son inconsistentes, y es que no todos los usuarios parecen tener el mismo problema, y además Apple no se ha pronunciado al respecto.

Por suerte ahora parece haber una explicación del por qué del sobrecalentamiento, aunque no es una oficial.

Ming-Chi Kuo, reconocido analista especializado en productos Apple, asegura que el sobrecalentamiento en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se debe a un problema de diseño, más que a causas del nuevo chipset A17 Pro, componente que hasta ahora se creía la razón de los problemas.

Más ligeros, pero a qué costo

Específicamente, Kuo cita un problema de diseño en el sistema de refrigeración de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max como la razón de su sobrecalentamiento. Según explica el analista, este no fue un descuido o error en el diseño industrial de los nuevos iPhone, sino que Apple deliberadamente hizo cambios que no funcionaron del todo bien.

Apple sacrificó la refrigeración en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max para hacerlos más ligeros, asegura Kuo. Apple no eliminó por completo el sistema de refrigeración, pero sí hubieron varios compromisos, como que el área de disipación de calor se redujo, y este detalle, junto con el uso del marco de titanio, impacta de manera negativa en la eficiencia térmica.

Según Kuo, este problema tiene solución mediante software, y espera que Apple lance una serie de actualizaciones para evitar el sobrecalentamiento en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Sin embargo, también apunta a que no habrán mejoras a menos que limite el desempeño del procesador A17 Pro.

La solución propuesta por el analista tiene sentido, pero limitar el desempeño del chipset A17 Pro será una situación difícil Apple, sobre todo teniendo en cuenta su promesa de llevar los juegos de consola a los iPhone. Eso dejaría en evidencia que, aunque el A17 Pro es el primer chipset de 3 nm del mundo, el más poderoso de la actualidad, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max no podrán explotarlo por completo debido a los compromisos en su sistema de refrigeración.

Eso en caso de que Apple toma el decisión de limitar su desempeño por medio de software, ya que también puede optar por no hacerlo. Pero en ese caso, las consecuencias serían peores, pues según explica Kuo, si los problemas de sobrecalentamiento persisten, la recepción de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se verá afectada, y también se afectarán sus envíos y ventas.

*Información de Xataka México.