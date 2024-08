Advierten de amparos en caso de aprobarse reforma judicial 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En caso de aprobarse reforma judicial no se descartan amparos en lo individual o colectivos por parte de los jueces, magistrados y trabajadores.

Alejandro López Bravo, director general de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Aguascalientes, demandó diálogo con los diputados de Morena, advirtiendo de los graves riesgos que traería como consecuencia de esta reforma.

Advirtió que continuarán con las movilizaciones no sólo en Aguascalientes, sino a lo largo y ancho del país.

Mencionó que los diálogos para la para la reforma judicial a la que se convocó, solo fueron simulación.

“Efectivamente durante los diálogos si hubo presencia de jueces y magistrados, pero ¿qué paso con nuestra directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito? bueno pues le cancelaron su participación, es decir a la que nos representaba no le dieron la oportunidad de hablar”, reprobó.