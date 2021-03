Advierte Palomino desatención de Rodríguez en bancada de Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay trabajo en conjunto de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes, reconoció la legisladora Erica Palomino Bernal, quien achacó una falta de atención de Natzielly Rodríguez, coordinadora del grupo parlamentario, para tomar en cuenta a sus compañeros.

“Aquí nuestra coordinadora, la diputada Natzielly, que en realidad ahorita yo no he tenido ninguna reunión con ella como coordinadora. Entonces a las sesiones venimos cada quien, o al menos en lo personal yo hago mi trabajo, veo los dictámenes; aunque sí ha faltado, afirmó la legisladora.

– ¿Entonces los integrantes del grupo de Morena están solos?

– A mí no me ha convocado, en lo personal no he tenido una reunión con ella. Pero no me afecta, pues yo hago mi trabajo.

Palomino Bernal lamentó que aún cuando la fracción de Morena es la segunda fuerza parlamentaria del Congreso de Aguascalientes, muchas de sus iniciativas no han avanzado en las sesiones de la Junta de Coordinación Política.

La actual Legislatura asumió funciones desde septiembre de 2018.