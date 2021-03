Se reserva el PLA el derecho de admisión de exmilitantes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Partido Libre de Aguascalientes (PLA) tendrá sus puertas abiertas para quien desee entrar al proyecto, sin embargo, en el caso de aquellos que ya abandonaron esas siglas será algo distinto, señaló el presidente de dicho grupo local, Vicente Pérez Almanza.

“Veremos el caso concreto de quién es, cuál es su proyecto, que sí hay algunos que han regresado, en otras instituciones vieron que los engañaron, les mintieron, jugaron con ellos y que vieron que al final de cuentas no los querían ahí”.

En conferencia de prensa, consideró que en Aguascalientes, aquellos que ya son considerados como “chapulines” no son bien vistos entre el electorado, especialmente cuando se está en medio de un proceso electoral.

“No tienen las mismas posibilidades. No sé si en otros estados suceda, pero en Aguascalientes los chapulines para una candidatura normalmente no les va bien”, comentó Pérez Almanza.

Resaltó que el PLA tiene la intención de presentar ante la ciudadanía a perfiles frescos, que “no sea más de lo mismo ni de los mismos” durante los próximos comicios locales.

Finalmente, mencionó que dentro del Libre de Aguascalientes no se pondrán filtros para evitar que otros de sus militantes decidan cambiar de organismo político, ya que esa cuestión tiene relación con los valores y principios de cada uno, dijo.