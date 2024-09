Adrián Marcelo reaparece tras polémica salida de La Casa de los Famosos

Redacción

El comediante regiomontano Adrián Marcelo reapareció en redes sociales después de su inesperada salida de La Casa de los Famosos.

La noticia fue confirmada por Iván Fematt “La Mole”, amigo cercano y compañero de podcast de Adrián, quien compartió las primeras imágenes del comediante desde su retorno a Monterrey.

Adrián Marcelo fue protagonista de una acalorada discusión con la actriz Gala Montes, lo que generó controversia dentro y fuera del reality show. Tras el altercado, su salida del programa fue inmediata, aunque las circunstancias exactas aún generan debate.

Luis Caballero “Potro”, exconcursante del mismo programa, también confirmó que Adrián regresó directamente a Monterrey tras dejar el show. “Ya está en Monterrey. Yo no he hablado con él, pero me dijeron que ya llegó”, comentó en una entrevista con el youtuber Edén Dorantes.

Por su parte, “La Mole” publicó una fotografía en la que Adrián Marcelo aparece sonriente, vistiendo una camiseta de su línea de mercancía. “Muchachos, lo tenemos”, escribió “La Mole”, quien días antes había manifestado su inconformidad con el programa a través de sus redes sociales.

En una entrevista con Multimedios, Iván Fematt compartió detalles sobre su reencuentro con el comediante. “Yo hablé un minuto con él, le dije: ‘Hermano, te amo’, lloramos los dos. Le dije: ‘Te quiero mucho. Todo va a estar bien’”, relató emocionado.

Pese a su regreso, Adrián Marcelo aún no ha dado declaraciones sobre lo que sucedió en el reality. No obstante, Juan Carlos “El Borrego” Nava aclaró en el programa La Taquilla que el comediante no fue expulsado, sino que su salida fue una decisión de su representante y un asesor legal. “No lo sacaron ni lo corrieron. Fue su representante quien decidió sacarlo del juego”, explicó.

Mientras tanto, Adrián realizó una transmisión en vivo en la que, aunque no habló ni apareció, mostró cómo su número de seguidores en YouTube crecía exponencialmente, sumando más de 19 mil nuevos suscriptores en unas pocas horas, alcanzando así un total de 2 millones 885 mil seguidores.