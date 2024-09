Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos tras enfrentamiento con Gala Montes

Redacción

La tensión en ‘La casa de los famosos México’ alcanzó su clímax la noche de ayer, cuando Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron un acalorado enfrentamiento en plena gala en vivo.

El conflicto, que comenzó con un comentario polémico del regiomontano, culminó en su sorpresiva salida del reality, desatando una nueva ola de críticas y divisiones dentro y fuera del programa.

Todo se desató cuando Odalys cuestionó a Adrián por un comentario que hizo el pasado domingo, donde dijo: “una mujer menos que m4.ltr4tar”, en lo que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Gala Montes. La actriz había acusado previamente a Adrián de v¡.0l3.ntar a las mujeres, lo que generó un ambiente de confrontación desde el inicio de la semana.

El intercambio de palabras subió de tono, y finalmente Adrián decidió abandonar la casa, un acto que fue visto por algunos como un alivio, pero que para otros abrió una nueva polémica. Los internautas no tardaron en reaccionar, criticando fuertemente a los miembros del cuarto Mar por no haber defendido a Gala durante la discusión.

Gala, visiblemente afectada, reprochó entre lágrimas a su propio equipo por dejarla sola en medio del enfrentamiento. Briggitte Bozzo fue la más señalada, ya que, en lugar de apoyar a su amiga, intentó calmar la situación pidiendo que todos se tranquilizaran. “Ya son equipos diferentes, ya no se puede convivir tranquilamente… Esto no está divertido. Está horrible”, expresó Briggitte, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, Briggitte perdió 100 mil seguidores en redes sociales, bajando de 5.3 millones a 5.2 millones. Los comentarios reflejaron la decepción del público: “Briggitte no habló para defender a su amiga, habló para callarla. Perdón, pero después de cómo Gala la ha defendido, eso no me gustó”, comentó un usuario. Otros señalaron: “Gala se echó todo el Cuarto Tierra por ella, y ella invalidando todo lo que estaba diciendo”.

Después del enfrentamiento, Briggitte tuvo una conversación con Karime sobre lo ocurrido, donde ambas reflexionaron sobre la intensidad de las emociones en la casa y el impacto que esto ha tenido en la convivencia. Sin embargo, para muchos espectadores, la falta de apoyo de Briggitte hacia Gala fue imperdonable, afectando su popularidad de manera significativa.