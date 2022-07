Acusan maltrato a paciente de la clínica 3 del IMSS en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Hago esta denuncia en nombre de mí Padre y de todas aquellas personas qué desafortunadamente hoy por hoy tienen qué lidiar y tratar de sobrevivir con la maldita enfermedad del Cáncer que además de encima de tener que tolerar y vivir con todos los tan desafortunados factores qué implican el ser diagnosticados con está terrible enfermedad, tienen que sufrir con el maltrato por parte del personal el cual son tan deshumanizados, mal educados, con tan poca ética profesional y poca calidez humana de la Clínica del Seguro Social No. 3 y de la cual son encargados del suministró de los medicamentos que les son necesarios a todas estas personas para tratar de combatir y salir bien librados de dicha enfermedad a través del tratamiento de quimioterapia.

En la situación de mí señor Padre, quién desafortunadamente a sido diagnosticado ya hace un año con el cáncer de Melanoma Nodular Maligno en su etapa 3, ha recibido al día de hoy 27 Radioterapias y 32 quimioterapia, sin embargo él como MUCHÍSIMAS MÁS PERSONAS continúan en la esperanza de poder salir vencedores y tratar de llevar una vida a su normalidad deseada. Pero no puede ser posible que haya desabasto del Medicamento que les son de vitalicia necesidad para continuar en su lucha.

No puede ser posible qué mí Padre tenga que ser puesto en la lista de espera como tantas personas más porqué el ineficiente y poco proactivo personal de está clínica no son capaz de cumplir con sus funciones de las cuáles les han sido dado en plaza para sólo ir a maltratar a estar desafortunadas personas, como si no les fuera suficiente vivir en sus condiciones de salud. Encima se les tiene que pedir el “FAVOR” para el abasto de dichas medicinas cómo sí no fuera un Derecho del cual han pagado por el.

Es por ello que hago éste llamado social para qué todas aquellas personas las cuales no necesariamente sufran de este terrible mal de Cáncer si no en general y de todas las áreas que esta Clínica del Seguro Social No. 3 y la cual hace baste alusión al tan mal concepto que tiene esta seguridad social. A que no sigamos permitiendo está NEGLIGENCIA descarada y vil. Hago el llamado a los Delegados de Salud,

Cumplan con sus funciones que les han sido asignados y que son solventados por toda la Sociedad. No mas desabastecimiento de la esperanza de vida para estas personas, para mi Papá.

ATENTAMENTE

Edgar Daniel Ortiz de la Torre