Acusan a Yeri Mua de maltrato animal a su gata

EU.-La influencer y reguetonera Yeri Mua ha sido protagonista de una nueva polémica en las redes sociales. Hace unos días, la cantante compartió un video donde reveló que su gata, Gin, se encontraba en un estado de salud delicado. Sin embargo, los internautas acusaron a la famosa de maltrato animal.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre, cuando Yeri Mua, conocida por su faceta como cantante de reggaetón y por sus publicaciones en redes sociales, compartió una historia de Instagram donde mostraba que su mascota estaba enferma. En el video, la reguetonera explicaba que su gata Gin estaba comportándose extraño, pero lo que parecía un intento de informar a sus seguidores rápidamente se convirtió en acusaciones por supuesto maltrato animal.

En la historia de Instagram, Yeri Mua mostró a su gata Gin, quien estaba inmóvil sobre un charco de orina, lo que preocupó a sus seguidores. En el video, la influencer explicaba que su mascota estaba enferma, pero que no sabía qué le ocurría.

Debido a que todos los veterinarios estaban cerrados por las festividades de Navidad, la reguetonera no sabía dónde atender a su gata. Ante esta situación, Yeri Mua solicitó a sus fans recomendaciones sobre cómo proceder.

El video rápidamente fue objeto de críticas. Muchos usuarios acusaron a Yeri Mua de maltrato animal, sugiriendo que la influencer había descuidado a su gato y que la situación mostraba una falta de responsabilidad como dueña de la mascota.

Los comentarios en las redes sociales fueron contundentes, y los internautas no tardaron en expresar su preocupación por el bienestar de la gata Gin, criticando a la cantante y acusándola de ser irresponsable con la salud de su mascota.

Ante la ola de acusaciones de maltrato animal, Yeri Mua no tardó en defenderse. La cantante compartió nuevas historias en Instagram, donde arremetió contra aquellos que la criticaban. Además, aclaró que siempre ha cuidado a sus gatos, perros y otros animales, y que en muchas ocasiones ha rescatado animales en situación de calle.

“Yo no sé qué tanto ma… con mis animales […] Tú no sabes lo agradecidos que están estos gatos de la vida que les cambió, porque yo les di una vida no solamente grata, sino llena de lujos 24/7… Tienen hasta oro en su agua… Ya no, mentira. Pero güey, estos gatos tienen mejor vida que la pinche vieja criticona […] Nada más porque ayer, 25 de diciembre, no encontraba un veterinario que, por cierto, encontré”, dijo Yeri Mua.