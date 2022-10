Acusan a la Fiscalía de Delitos Electorales de actuar con opacidad y parcialidad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En conferencia de medios acusan a la Fiscalía Especializado en Delitos Electorales a cargo de Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba de opacidad y parcialidad.

Lorena Valtierra y Vania Castro Martínez, este último transexual que interpusieran una denuncia por violencia política en razón de género en contra del ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Luis Fernando Landeros Ortiz y de Víctor Díaz de León, asistente de presidencia, lamentaron que en este asunto solo las han traído de un lugar a otro sin haber respuestas a su denuncia.

“El asunto electoral en el Tribunal Federal de la Federación terminó dando vista a la contraloría del Ople en Aguascalientes, por lo que cuando la Sala Especializada integrada por magistradas y magistrados especialistas en la materia consideraron que si hubo violencia en razón de género y en ese entonces da vista a la Fiscalía Especializada”, ampliaron.

Más adelante expusieron que luego de que se les aseguró que si había elementos para proceder y se comprometieran a dar seguimiento oportuno a la denuncia, simplemente no ha pasado nada y únicamente ha terminado en un show.

“Ya pasaron 8 meses desde que interpusimos la denuncia, sabemos que Luis Fernando Landeros gozaba de fuero, pero ya perdió la inmunidad, sin embargo el asunto sigue sin moverse en la Fiscalía de Delitos Electorales, pero lo más preocupante esta que también esta denunciado su asesor y este no gozaba de fuero y aún así jamás ha ocurrido nada”.

Por último se dijeron molestas al considerar que el fiscal especializado utiliza la misma como una arma de persecución política armando carpetas a modo.