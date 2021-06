Acusa PRD que Morena coacciona el voto en distrito XVI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Representantes del gobierno federal están condicionando el voto a unos días de finalizar el actual proceso electoral, manifestó Emanuelle Sánchez Nájera, candidato de la coalición PAN-PRD por el distrito XVI al Congreso del Estado.

“Hemos podido detectar a Morena condicionando con los programas federales. En mi distrito les están diciendo que, si no se vota por ellos, se pueden perder los apoyos y están lucrando con la gente”, aseveró el perredista en entrevista con elclarinete.com.mx.

Sánchez Nájera abundó que, dentro de estas supuestas advertencias hacia los electores, también estaría la oferta de entregar nuevas becas para jóvenes, pero bajo la condición de sufragar a favor de Morena en la boleta.

– ¿Presentarás una denuncia?

– No, ya no alcanza el tiempo. Lo que sí les estamos diciendo a la gente es que confíen en nuestro proyecto, que no voten con miedo y que vamos a ganar.

En las votaciones para la renovación de alcaldías y diputaciones locales que se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de junio, las dirigencias del PRD y el PAN acordaron participar dentro de una coalición.