Acusa Alejandra Ávalos a hijo de José José de no pagar colaboración

Redacción

La cantante Alejandra Ávalos reveló los motivos por los que entro en conflicto con José Joel, hijo de José José, con quien la también actriz mantenía una relación de amistad que vio estropeada por un proyecto musical.

Los hechos sucedieron en el 2012 luego de que ella cantara junto con él en un bar, proyecto del que surgió la idea de que la intérprete protagonizara la obra Amar y querer, aunque al final eso no pasó.

“Me dio el libreto, quedamos en el sueldo, me quedaron de hablar para los ensayos y a los 15 días cambiaron ellos de protagónica. Me mandaron a la goma pero no me avisaron.”

La ex concursante de Master Chef aclaró que habló con José Joel sobre este cambio de planes y que aunque no le pareció correcta, esta acción aceptó sus disculpas mientras ella se unió a otra puesta en escena.

Pero el conflicto no quedó ahí, ya que Ale Ávalos reveló que el cantante le quedó a deber dinero, ya que aunque no de protagonista, sí estuvo como invitada en la obra juntó con otros artistas a los que tampoco les pagaron por haberse presentado, ofensa de la que incluso el mismo José José le pidió disculpas a la actriz.

“Fuimos a cantar todo un fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, dos funciones diarias y no nos pagaron. Entonces ese fue segundo strike de parte de la familia hacia mi. José José me dijo: ‘Por favor perdona a mi hijo, o sea, no quiero que le tomes mala voluntad a Pepito’.”