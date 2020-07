Acepta AMLO hacerse prueba de Covid antes de ver a Trump

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó realizarse la prueba del Covid-19, ya que el gobierno de Estados Unidos se lo pide como requisito para reunirse con su homólogo Donald Trump el próximo miércoles 8 de julio.

“Todavía no sabemos, pero sí está en el protocolo, desde luego que sí, no me niego. Se está analizando eso, pero todo sin ningún problema, no tenemos nada que ocultar y vamos también con la frente en alto”, afirmó esta mañana.

Hasta hace unos días, el mandatario mexicano se oponía a aplicarse la prueba para detectar el virus, pues afirmaba que sólo se la haría si presentaba los síntomas, a pesar de que miembros de su gabinete han dado positivo.

El presidente López Obrador viajará a Washington para sostener un encuentro con Donald Trump en el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con información de Expansión Política