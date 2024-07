Abren convocatoria para que asociaciones protectoras de animales se registren en el Croquetón 2024

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes invitan a asociaciones protectoras de animales, albergues y refugios a participar en la convocatoria Croquetón 2024 y recibir parte de las croquetas recabadas.

Las organizaciones interesadas en participar deberán inscribirse del 8 al 12 de julio y presentar un escrito donde se expliquen las razones por las cuales requieren este tipo de apoyo.

Además, deberán incluir el nombre y dirección del refugio, así como los datos de contacto del responsable (teléfono y correo electrónico); asimismo, especificar la cantidad de perros o gatos bajo su cuidado. También se deberá anexar una fotografía del refugio y una copia de identificación oficial del responsable.

Los residentes del municipio de Aguascalientes deberán entregar su documentación en la Coordinación General de Salud, ubicada en la calle Constitución No. 137, Barrio de la Purísima, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Mientras que los habitantes de los municipios del interior del estado deberán hacerlo en las oficinas de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), en Av. de la Convención Sur No. 102, interior No. 202, colonia Agricultura; o en la Oficina de Atención Regional de Proespa, en Av. Benito Juárez No. 603, primer piso, colonia San José de Buenavista en San Francisco de los Romo, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Esta iniciativa es organizada por el Gobierno del Estado en conjunto con el Municipio de Aguascalientes.

Para mayores informes los interesados pueden comunicarse a la Proespa al teléfono 449 917 10 51, o al Departamento de Salud y Bienestar Animal de la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes, al teléfono 449 918 30 69.

Para conocer los detalles de la convocatoria, las y los interesados pueden consultar la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1qL0ohd_xyTTi-TSyLryzJgQmIWFwwuYF/view

¡No pierdas la oportunidad de recibir alimento para tus amigos peludos!