Abogados de Fofo Márquez lo dejan solo en la audiencia

Redacción

Ciudad de México.-El influencer Rodolfo “N”, conocido como Fofo Márquez, enfrenta momentos críticos en su proceso legal, luego de que su audiencia programada para el jueves 16 fuera pospuesta debido a la inasistencia de sus abogados.

El caso ha despertado gran atención en redes sociales y medios de comunicación, pues el joven está acusado de tentativa de feminicidio.

Lo dejaron solo en la audiencia

De acuerdo con N+, la audiencia del caso estaba programada para el jueves pasado, pero fue diferida para el próximo lunes 20 de enero debido a que sus abogados no se presentaron.

Según informó el medio, se esperó alrededor de media hora a los litigantes que defienden al influencer, sin embargo, debido a que estos no llegaron, se decidió suspender la audiencia. Asimismo, el juez asignado detalló que la defensa tendría un lapso de 24 horas para esclarecer por qué los abogados no se presentaron. Vinculan a proceso a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio. (X: @FicasliaEdomex)

Hasta el momento se desconoce si los representantes legales de Fofo ya dieron una explicación al respecto ante las autoridades competentes, no obstante, en caso de que no se hayan informado las causas de la ausencia, Fofo Márquez tendrá que ser defendido por un abogado de oficio o deberá buscar a un nuevo abogado particular.

Cabe destacar que, en noviembre de 2024, “ Márquez rechazó la oportunidad de tener un proceso abreviado; es decir, que se le impusiera la pena mínima (solo 11 años y ocho meses) por el delito de feminicidio en grado de tentativa por el que se le acusa actualmente.

Además, sería acreedor a una multa de 22 mil 700 pesos, al igual que el pago de daños a la víctima por más de 277 mil pesos. Sin embargo, no aceptó. Al no querer la alternativa, el Ministerio Público irá por la pena máxima, lo que implica que el famoso youtuber podría pasar hasta 48 años en prisión por estos actos. Fofo Márquez permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde enfrenta un proceso penal por tentativa de feminicidio. Foto: YouTube

¿De qué acusan a Fofo Márquez?

El influencer fue detenido a principios de abril de 2024 tras agredir a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México. Aunque los hechos ocurrieron en febrero de ese mismo, no trascendieron hasta el arresto.

El 12 de junio, el tiktoker fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en su momento.

Con información de Infobae