Abandonan empresas el camellón que adoptaron

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Durante este año, cinco empresas dejaron de interesarse y cuidar el camellón vial que adoptaron, como parte del programa que promueve el Municipio de Aguascalientes.

Luis Esparza Ávila, director de Parques y Jardines del Municipio capital, dijo que si bien hay 100 empresas que actualmente se comprometen a cuidar uno de estos espacios, también hay otras que lo han dejado, incluso sin avisar.

“Ahorita tenemos alrededor de 100 empresas que han adoptado un camellón”.

“(Con) otros empezamos este año y ya no se interesaron, no sé cómo hayan entendido o mal interpretaron el tema de la adopción, ya no les interesó, ya nunca nos contestaron notificaciones”, indicó.

Explicó que desde que hay empresas que se interesan por participar en el programa, se les indica cuáles son los requisitos para integrarse, así como las obligaciones que deben cumplir.

“Hubo como cinco empresas que dimos de baja este año, porque ya ni los encontramos, los notificamos y perdimos la pista con ellos y por eso los dimos de baja”, indicó.

Esparza Ávila mencionó que los camellones que tenían a su cargo estas empresas, de las cuales sólo una les notificó previamente que ya no participaría en el programa, estaban sobre avenida Convención, avenida Aguascalientes, Ayuntamiento y Paseo de la Cruz.

“Siempre estamos invitando y diciéndoles que todos los que gusten son bienvenidos, cualquier ayuda que nos den es bienvenida”, señaló el funcionario, agregando que no hay ningún tipo de sanción para las empresas que abandonen el programa.