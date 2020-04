Abandonados animales del Parque El Cedazo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Animalistas denunciaron la falta de atención de animales que habitan en el Parque El Cedazo al Oriente de la ciudad.

Una de estas protectoras de la defensa de animales, indicó que de su propia bolsa adquirió 7 kilos de alimento para distribuido entre los patos que principalmente habitan en ese parque, aunque asegura que con tristeza observó como ardillas, pájaros y palomas también buscaban alimento.

“Hoy después de casi un mes fui a ver a lo patos del cedazo, les compré 7 kg de revoltura para gallo y cuando llegue con mi hijo me di cuenta q está cerrado desde el 4 de abril, le dimos la vuelta y resulta que nos encontramos unos patos.con hambre se acercaron las palomas los pájaros hasta las ardillas comiendo del maíz, los siete kilos se hicieron nada, no se si en el parque les den alimento pero no ha de ser suficiente ya que antes de la cuarentena iba a caminar casi diario y las ardillas no se acercaban ni x equivocacion y hoy se notó el hambre que tienen…

Por favor si en tus manos está poder llevarles alimento mucho les ayudará, supongo que antes comían de lo que la gente llevaba pero con el parque cerrado es difícil.

Trataré de volver a ir a darles y llevarles a las ardillas comida x que nunca las ví acercarse tanto y menos comer el alimento de gallo”, puntualizó.