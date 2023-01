“Vamos a ver” responde AMLO al Chapo Guzmán sobre solicitud de extradición

Redacción

Ciudad de México.- Al final de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó sobre la solicitud de Joaquín El Chapo Guzmán para ser trasladado a un penal en México.



Argumentó que durante la administración de Enrique Peña Nieto, en particular el entonces canciller Luis Videgaray, “violó sus derechos” al no darle oportunidad de defenderse en México antes de ser extraditado.



Denunció ser víctima de un “trato cruel e injusto” en el penal estadounidense de máxima seguridad donde purga cadena perpetua y que sufre probable tortura.



Andrés Manuel López Obrador, sorprendido ante la solicitud de El Chapo, señaló: “No he visto, pero vamos a ver”.



Horas más tarde se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la carta en la que el abogado Refugio Rodríguez pidió la intervención del gobierno de México para que el narcotraficante regrese al país.



El mensaje llegó el 10 de enero por la embajada de México en Estados Unidos, que lo turnó a la cancillería “por ser un tema de su competencia”, de acuerdo con información difundida anoche en las redes sociales por la representación diplomática mexicana, la cual subrayó que recibió un mensaje, pero no una “carta del señor Loera”.



Delitos que se le achacan a El Ratón

Antes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, declaró que a Ovidio Guzmán se le achacan los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y los homicidios de los militares que participaron en el operativo.



Aclaró que “el resto” de los ilícitos de los que se acusa al líder de la célula Los Menores, parte del cártel de Sinaloa, están relacionados con la solicitud de extradición hecha en septiembre de 2019 por Estados Unidos.



En la conferencia matutina se preguntó al Presidente si además de la solicitud de detención con fines de extradición que presentaron las autoridades estadunidenses se tenía en México algún proceso contra el hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a lo que el mandatario contestó: “Creo que sí existe, pero no tengo el dato preciso”. Y pidió a la secretaria de Seguridad dar mayores detalles.



Hay otros ilícitos ligados al proceso de extradición

“Los últimos acontecimientos precisamente en el estado de Sinaloa llevan a una investigación precisa sobre delitos en flagrancia. La investigación la está llevando la FGR, y ellos son los que tienen las órdenes de aprehensión y la investigación respecto a esta carpeta precisamente, solamente por mencionar uno de ellos. El resto pues sí tiene que ver con el proceso de extradición que se viene llevando desde hace mucho tiempo. Eso es lo que podemos decir al momento”, apuntó la funcionaria.



Agregó que como se dio a conocer un día después de la reaprehensión de Guzmán López, de entrada en nuestro país se le investiga por los tres delitos señalados y que se presumen se dieron en flagrancia.

Con información de La Jornada