2° para García Jr. y De Alba Jr. en NASCAR Peak y Challenge Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.-Con gran carrera por parte de los pilotos Canel´s Racing/Team GP en el Óvalo Aguascalientes arrancó la última parte del campeonato NASCAR Peak y Challenge evento en el cual después de dominar la segunda parte de la competencia el podio quedaba en dos segundos debido a circunstancias adversas tanto para Rubén como para Alejandro.

El telón de la novena ronda del campeonato abría con un solo entrenamiento para los autos NASCAR juntos los Peak y Challenge, de los primeros en desafiar al óvalo de 1400 metros sería el auto #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G conducido por Alex de Alba Jr., un poco más tarde hacía su aparición el campeón reinante Rubén García Jr. con su auto #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G, el tiempo de ochenta minutos de práctica transcurrió, los autos del Ingeniero Ramiro Fidalgo entraban constantemente a pits siendo ajustados para ser cada vez más rápidos, al final de la sesión Rubén se queda con la posición uno de NASCAR Peak mientras que Alex sería segundo de la Challenge.

Revisión técnica post práctica los autos son incautados para así posteriormente conformar la parrilla de salida la cual sería de forma inversa al campeonato arrancando primero los Challenge y posteriormente los peak, #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G en el lugar catorce mientras que #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G en el veinticinco de una parrilla conformada por veintiséis competidores. Arranca la competencia sesenta vueltas en las que Rubén y Alex tiran hacia adelante y hacia atrás debido a que al término de estos giros entrarían a pits a cambio de neumáticos y carga de combustible teniendo que formarse nuevamente como al inicio para ahora sí comenzar la verdadera batalla, buscando la punta previa al segundo abastecimiento en vuelta 130 quedando auto#14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G en punta de Challenge y #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G segundo.

A partir del giro 131 la balanza de competencia a favor tanto de Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G quien toma el liderato, detrás de él manteniendo el primero de los Challenge Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G, todo marcha sobre lo programado, 15 vueltas del final se presenta bandera amarilla por piezas en pista lo que abre a Rubén la posibilidad de recuperar el primero momento difícil para Alex a quien lo atacan en la rearrancada de manera inesperado quitando el auto #4 la posición de honor, últimas dos vueltas Rubén ataca a Calderón por el primero auto con vuelta perdida realiza movimiento inusual que perjudica a Rubén abriendo la puerta para que el auto #2 se posicione de la punta, al final con dos autos desgastados de la parte trasera se consigue cruzar la meta en segundo lugar de ambas categorías.

Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G

“Mi auto siempre se mantuvo competitivo, en tiradas largas nos degradamos más que el auto dos con el que venía peleando la victoria, la última bandera a amarilla pensé que nos daba posibilidades y así lo fue me acerque mucho a él cuándo creí que podíamos intentar un rebase un lapeado nos puso en riesgo a los dos faltando una sola vuelta algo que se me hace totalmente imprudente pero bueno seguiremos trabajando en el auto #88 Canel´s/HDI Seguros/Logitech-G buscando esa suerte que no llega, seguimos en podio pero han faltado las victorias, todo puede pasar de aquí al final dependemos de los resultados de los demás, en lo personal hare mi mayor esfuerzo tratando de ganar las últimas tres carreras esperando que la suerte gire un poquito más de nuestro lado”.

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G

“Una primera parte de competencia que fue de cuidar mucho el juego de llantas ya que era con el que teníamos que terminar, lo hicimos bien posicionados en la primera amarilla, se realizó un ajuste en parada de pits que ayudó con el movimiento de la parte trasera del carro, agradezco a todo el equipo Canel´s/Racing Cargo/Logitech-G por el apoyo en esos momentos tan precisos para tener una segunda parte de carrera dominante llevándola como queríamos, una bandera amarilla al final nos perjudica, no pude recuperar el ritmo al enfríense demasiado las llantas sin entrar en las últimas vueltas a su temperatura, contento con el resultado después de dos veces en esta pista sin poder terminar, se trabajó fuerte terminando en podio”.